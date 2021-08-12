В Якутии объявили нерабочий день в ряде муниципалитетов из-за лесных пожаров

В Якутии (Республика Саха) 13 августа объявлено нерабочим днем в 11 муниципальных районах и городских округах из-за задымленности, вызванной лесными пожарами. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил глава региона Айсен Николаев.

«Дым от пожаров негативно сказывается на самочувствии людей. Поэтому я подписал указ об объявлении 13 августа нерабочим днем в 11 муниципальных районах. Улучшение погоды завтра последует после обеда, поэтому прошу людей провести этот день дома. В первую очередь это Якутск, городской округ Жатай, центральные районы», — сообщил он в ходе брифинга, посвященного лесопожарной обстановке в регионе.

Глава региона уточнил, что учреждения здравоохранения, аптечные сети, а также предприятия круглосуточного режима продолжат работу, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот день сообщалось, что взлет и посадка воздушных судов в аэропорту Якутск приостановлены из-за плохой видимости, вызванной дымом от пожаров.

На данный момент на территории Якутии действует 178 природных пожаров. В тушении задействовано свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники. Парашютисты-десантники «Авиалесоохраны» защищают населенные пункты Сангары и Ситтэ в Якутии при помощи встречного отжига.

Ранее в этот день в зону ликвидации лесных пожаров прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев для оперативного управления силами МЧС.

9 августа Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

За день до этого стало известно, что президент России поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране. В тот же день сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.