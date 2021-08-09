Глава Якутии ввел режим ЧС регионального характера из-за пожаров

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев 8 августа подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщается на его странице «ВКонтакте».

В соответствии с указом руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации был назначен первый заместитель председателя правительства республики, заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дмитрий Садовников.

Кроме того, правительству Якутии поручено оперативно принимать меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населения и оказанию социальной помощи пострадавшим гражданам, утратившим жилье в результате чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что данный документ нужен для выделения из госбюджета республики финансирования на строительство новых домов для жителей Бясь-Кюёля, персональных выплат пострадавшим и привлечения федеральных средств.

Ранее, 8 августа, правительство республики сообщило, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров. Аналогичные меры приняты в Намском улусе республики: началось отселение жителей из Кобяконского наслега (села Харыялах). В настоящий момент уже отселены 60 человек.

7 августа Айсен Николаев рассказал, что в селе Бясь-Кюель Горного района сгорели свыше 30 жилых домов, восемь хозяйственных построек. В настоящее время огонь локализован.

Лесные пожары обсуждалась 6 августа на совещании президента РФ Владимира Путина. Глава государства отметил, что в стране научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера, однако бывают сбои.