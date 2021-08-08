Жителей двух сел в Якутии отселяют из-за лесных пожаров

Жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров. Об этом сообщает в воскресенье, 8 августа, правительство республики.

«Первый заместитель председателя правительства Республики Саха Дмитрий Садовников сообщил, что в связи со сложной ситуацией с пожаром в селе Кальвица Кобяйского улуса в населенный пункт для отселения жителей в превентивных целях направлены метеор и паром. В село на помощь вылетел вертолет Ми-8 с водосливным устройством из Ытык Кюёл», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте республиканского кабмина.

Кроме того, по словам Садовникова, аналогичные меры приняты в Намском улусе республики — началось отселение жителей из Кобяконского наслега (села Харыялах). В настоящий момент уже отселены 60 человек.

«Пожар идет в Кобяконский наслег со стороны села Фрунзе. Огонь находится от села в 4 км. На тушении работают 47 человек, три трактора МТЗ с плугами. Дополнительно направлены 12 человек. В Кобяконский наслег на данный момент прибыл вертолет Ми-8 с водосливным устройством», — отмечается в сообщении.

Садовников также призвал жителей сел, которым потенциально угрожают пожары, складировать заготовленное сено за населенными пунктами, так как оно сильно горит. Он пояснил, что дано поручение очистить от сухостоя и поваленных деревьев все минерализованные полосы вокруг поселков.

Накануне глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в селе Бясь-Кюель Горного района сгорело свыше 30 жилых домов, восемь хозяйственных построек. В настоящее время огонь локализован.

В тот же день всех желающих эвакуировали из села Бясь-Кюель ввиду опасности. Всего в ликвидации возгорания задействованы более 200 специалистов и 15 единиц различной спецтехники.

Тема лесных пожаров и других ЧС обсуждалась 6 августа на совещании у президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что в стране научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера, однако бывают сбои. Также он поручил все спорные вопросы о помощи пострадавшим решать в пользу граждан.

Как сообщил глава МЧС Евгений Зиничев, с начала пожароопасного периода возникло более 11 тыс. очагов лесных пожаров. Пройденная за этот период огнем площадь составила 6 млн га.