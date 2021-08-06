Глава МЧС рассказал о ситуации с лесными пожарами в России

В России с начала пожароопасного периода возникло более 11 тыс. очагов лесных пожаров. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр также уточнил, что пройденная за этот период огнем площадь составила 6 млн га.

«С начала пожароопасного периода на территории Российской Федерации возникло более 11 тыс. очагов лесных пожаров, — сказал он. — Площадь, пройденная огнем, составила свыше 6 млн га».

Глава МЧС в ходе совещания также предложил вернуть охрану лесов с регионального на федеральный уровень.

«На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо… вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов», — указал он.

Глава государства, в свою очередь, в ходе совещания указал, что в России научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера, однако бывают сбои.

Днем ранее Путин заявил, что масштабные пожары и паводки в России в значительной степени обусловлены изменением климата. По данным, которые привел российский лидер, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, чем в глобальном измерении.

Кроме того, 21 июля российский лидер в ходе совещания с членами правительства страны поручил подготовить предложения о передаче полномочий по лесоохране на федеральный уровень для ряда регионов. Уточнялось, что речь шла о регионах с маленькой плотностью населения, но с обширными лесами.