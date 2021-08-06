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Путин указал на сбои при реагировании на природные ЧС

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В России научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера, однако бывают сбои. Такое заявление в пятницу, 6 августа, сделал президент России Владимир Путин.

«Мы научились достаточно оперативно реагировать [на природные ЧС], но всё-таки сбои имеют место быть, люди страдают. Прежде всего, конечно, мы сегодня должны будем поговорить о том, что сделано для поддержки людей, насколько оперативно эти решения принимаются», — сказал он в пятницу на совещании по вопросам ситуации с паводками и пожарами в регионах и о ходе ликвидации их последствий.

По словам главы государства, в связи с природными пожарами к организации лесного хозяйства есть вопросы.

«Каждый раз события подобного рода, они достаточно уникальны, имея в виду, что в каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, этой проблемой, условия свои собственные, требующие внимательного отношения к этим особенностям и территорий, и регионов, и инфраструктуры. Есть вопросы и к организации лесного хозяйства», — добавил Путин.

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Совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия проходит в городе Магнитогорск Челябинской области, куда 6 августа российский лидер прибыл с рабочим визитом.

Также глава государства намерен с воздуха осмотреть районы, которые пострадали в результате природных пожаров. После совещания у Путина должна состояться встреча с главой региона Алексеем Текслером.

Днем ранее глава государства заявил, что масштабные пожары и паводки в России в значительной степени обусловлены изменением климата. По данным, которые привел российский лидер, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, чем в глобальном измерении.

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