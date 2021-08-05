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Путин объяснил масштабы пожаров и паводков в России

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Масштабные пожары и паводки в России в значительной степени обусловлены изменением климата. Об этом в четверг, 5 августа, заявил президент РФ Владимир Путин.

В пятницу глава государства посетит с рабочей поездкой Республику Башкортостан и Челябинскую область. Российский лидер намерен осмотреть пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, после чего проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.

«Все это в значительной степени связано с изменением климата — глобальным и в нашей стране», — отметил глава государства.

По данным, которые привел российский лидер, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, чем в глобальном измерении.

21 июля Путин поручил подготовить предложения о передаче полномочий по лесоохране на федеральный уровень для ряда регионов. Речь идет о субъектах с маленькой плотностью населения, но с обширными лесами.

30 июня российский лидер в ходе прямой линии указал на то, что правительство страны разработало план реагирования на дальнейшее изменение климата по наиболее «чувствительным» отраслям. Глава государства обратил внимание на то, что увеличение среднегодовых температур в России и в скандинавских странах происходит быстрее, чем в других регионах мира.

Президент также добавил, что при определенных условиях глобальное потепление может привести к катастрофическому повышению температуры поверхности Земли, превратив ее в подобие Венеры, которая разогрета примерно до 500 градусов по Цельсию.

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