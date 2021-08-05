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Путин 6 августа посетит Башкирию и Челябинскую область

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 августа, посетит с рабочей поездкой Республику Башкортостан и Челябинскую область. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

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Российский лидер намерен осмотреть пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, после чего проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.

Также запланирована встреча Путина с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В тот же день президент отправится в Абзелиловский район Республики Башкортостан. Там он примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».

Как отмечается, открытие предприятия позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе. Также Путин встретится с главой республики Радием Хабировым.

В прошлом месяце глава государства посетил с рабочей поездкой Кемеровскую область. Он принял участие в мероприятиях по случаю празднования 300-летия образования Кузбасса.

Путин заявлял, что повышение качества жизни в городах и селах является приоритетным направлением развития Кузбасса. По его словам, необходимо создавать места в детских садах, ремонтировать и открывать новые школы.

Также президент встретился с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. По итогам поездки Путин поручил заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину разобраться с качеством взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кемерово.

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