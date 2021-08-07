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В Якутии началась эвакуация жителей одного из сел из-за пожара
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В Якутии началась эвакуация жителей одного из сел из-за пожара

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Жителей села Бясь-Кюель в центральной части Якутии эвакуируют из-за перехода верхового пожара на постройки. Об этом сообщает оперштаб республики в субботу, 7 августа.

Отмечается, что огонь перекинулся на постройки из-за порывистого ветра. При этом всех желающих ввиду опасности вывезли из села еще накануне.

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«Работает восемь пожарных машин, водовозная техника. Жителей населенного пункта прошу направиться в сторону школы для последующей эвакуации», — приводятся в Telegram-канале оперштаба слова главы Горного района Никиты Андреева.

В ближайшее время на тушение пожара будет направлен вертолет с водосливным устройством, соответствующее поручение дал глава Якутии Айсен Николаев. Всего в ликвидации возгорания задействованы более 200 специалистов и 15 единиц различной техники.

Тема лесных пожаров и других ЧС накануне обсуждалась на совещании у президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что в стране научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера, однако бывают сбои. Также он поручил все спорные вопросы о помощи пострадавшим решать в пользу граждан.

Как сообщил глава МЧС Евгений Зиничев, с начала пожароопасного периода возникло более 11 тыс. очагов лесных пожаров. Пройденная за этот период огнем площадь составила 6 млн га.

По состоянию на 5 августа в Якутии было ликвидировано шесть природных пожаров площадью свыше 4 тыс. га. Сообщалось о сложной обстановке в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Кобяйском, Жиганском, Нюрбинском, Сунтарском и Олекминском районах.

Кроме того, из-за возгораний было зафиксировано загрязнение реки Яны. По словам наслегов, мутная вода поступает с притоков данных рек, где произошли лесные пожары 2018–2020 годов. Специалисты предположили, что огонь вызвал интенсивное развитие термокарстовых и термоэрозионных процессов, что повлекло загрязнение воды.

3 августа Минобороны сообщило, что направило дополнительные силы для тушения лесных пожаров в Якутии.

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