Загрязнение реки Яны зафиксировали в Якутии после лесных пожаров

В Якутии зафиксировано загрязнение реки Яны. Экологи полагают, что оно связано с лесными пожарами 2018–2020 годов, сообщает республиканское министерство экологии.

«По сведениям наслегов, находящихся в верховьях рек Сартан и Дулгалах, установлено, что в селе Барылас (река Сартан) и в селе Суордах (река Дулгалах) вода визуально чистая. Мутная вода поступает с притоков данных рек, где произошли лесные пожары 2018–2020 годов. Необходимо учесть, что в верховьях реки Дулгалах и Суордах, впадающих в Яну, нет ни одной компании, осуществляющей добывающую деятельность», — цитирует сообщение ведомства ИА SakhaNews.

По течению реки был проведен вертолетный облет. По его итогам экологи сделали вывод, что загрязнение наблюдается только в местах, где ранее были пожары. Эксперты полагают, что они вызвали интенсивное развитие термокарстовых и термоэрозионных процессов, что повлекло помутнение воды.

Сотрудники Верхоянской инспекции ГЭН отобрали пробы. Материалы переданы в республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга.

3 августа сообщалось, что Министерство обороны России направило дополнительные силы для тушения лесных пожаров в Якутии.

За день до этого глава республики Айсен Николаев в интервью «Известиям» рассказал о том, что ситуация с лесными пожарами в Якутии сейчас крайне сложная. Он отметил, что к концу прошлой недели число очагов сократилось более чем в два раза по сравнению с серединой месяца. Их было 148 на 30 июля, 324 — на 13 июля, когда был зафиксирован максимум.