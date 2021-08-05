Пожары площадью свыше 4 тыс. га ликвидировали в Якутии

За сутки в Якутии ликвидировали шесть природных пожаров, площадь которых превысила 4 тыс. га. В действующем состоянии остаются почти 180 возгораний.

По данным Авиалесоохраны, сложная пожарная обстановка сохраняется в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Кобяйском, Жиганском, Нюрбинском, Сунтарском и Олекминском районах. Об этом сообщает ИА SakhaNews. На территориях данных районов зарегистрировано 142 пожара.

К ликвидации природных возгораний за последние сутки привлекли свыше 2,6 тыс. человек, а также 380 единиц техники. Специалисты МЧС ведут работу по расширению минерализованных полос и ликвидации отдельных очагов. Удалось сдержать распространение огня на подступах к населенным пунктам Бясь-Кюёль, Кырыкый и Сюльдюкар.

Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Усть-Алданском районе, высокая пожароопасность — в Верхневилюйском, Вилюйском, Намском, Нюрбинском и Томпонском районах.