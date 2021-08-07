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Более 30 домов сгорели в якутском селе Бясь-Кюель

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В якутском селе Бясь-Кюель Горного района сгорело свыше 30 жилых домов, восемь хозяйственных построек, в настоящее время огонь локализован. Об этом сообщил 7 августа в своем Telegram-канале глава республики Айсен Николаев.

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«По оперативным данным, в селе Бясь-Кюель от огня удалось отстоять 225 домов», — отметил он.

В региональном МЧС уточнили, что сгорели 33 дома.

Огонь на жилые дома перекинулся с горящих лесов, отметил глава региона. По его словам, для пострадавших возведут новые домовладения за счет республиканского бюджета.

К настоящему времени пожар в селе Бясь-Кюель локализован.

Ранее в этот день дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Красноярска. Датчики общественников показывают сильное задымление по всему городу с многократным превышением ПДК.

6 августа всех желающих эвакуировали из села Бясь-Кюель ввиду опасности. Всего в ликвидации возгорания задействованы более 200 специалистов и 15 единиц различной спецтехники.

21 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил подготовить предложения о передаче полномочий по лесоохране на федеральный уровень для ряда регионов. Поручение глава государства дал после того, как заслушал доклад главы Якутии Айсена Николаева о сложной ситуации с лесными пожарами и его предложения по этому поводу.

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