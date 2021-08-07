Дым от якутских пожаров окутал Красноярск

До Красноярска добрался дым от лесных пожаров в Якутии. Датчики общественников показывают сильное задымление по всему городу с многократным превышением ПДК. По данным МЧС, сейчас в регионе задымление зафиксировано в 392 населенных пунктах и 17 муниципальных образованиях.

В аэропорту Красноярска задерживаются и отменяются некоторые рейсы, в том числе в Иркутск и город Мирный, передает ИА KrasnoyarskMedia. По словам губернатора Александра Усса, сильная задымленность от пожаров в Якутии мешает тушить возгорания на севере Красноярского края — там очень плохая видимость.

Президент РФ Владимир Путин после доклада главы Якутии поручил подготовить предложения о передаче полномочий по лесоохране на федеральный уровень для ряда регионов. Речь идет о субъектах с маленькой плотностью населения, но с обширными лесами.

Как стало известно 30 июля, власти Карелии отменили режим ЧС, введенный в регионе из-за сложной лесопожарной обстановки 21 июля. Были локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Новых очагов, а также возгораний вблизи поселений не зафиксировано, закончился и период аномально жаркой и сухой погоды.