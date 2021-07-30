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В Карелии отменили введенный из-за пожаров режим ЧС
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В Карелии отменили введенный из-за пожаров режим ЧС

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Власти Карелии в пятницу отменили режим ЧС, введенный в регионе из-за сложной лесопожарной обстановки 21 июля. Ситуация стабилизировалась, сообщил 30 июля глава региона Артур Парфенчиков.

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«С сегодняшнего дня мы отменяем режим ЧС на территории Карелии. Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Парфенчиков указал, что новых очагов, а также возгораний вблизи поселений не зафиксировано, закончился и период аномально жаркой и сухой погоды, что позволяет снять режим ЧС в республике.

При этом он обратил внимание на действия в регионе с начала июня особого противопожарного режима: в лесах запрещено разводить костры и использовать мангалы. Он напомнил, что с 30 июля по 2 августа в Лоухском, Калевальском, Кемском, Беломорском и Муезерском районах ввели ограничения на посещение лесов и въезд в них транспорта.

По данным республиканских властей, в настоящее время в Карелии действуют 13 лесных пожаров, 10 из них локализованы. К тушению огня привлечено более 550 человек Карельского центра охраны лесов, МЧС, отрядов противопожарной службы, добровольцев, ФБУ «Авиалесоохрана» и около 100 единиц техники.

29 июля сообщалось, что сотрудники МЧС спасли от огня постройки Сергиевского скита Валаамского монастыря на острове Путсаари в Карелии.

21 июля президент России Владимир Путин попросил свою администрацию и правительство подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами в стране. Он напомнил о необходимости оказать финансовую помощь людям, страдающим от пожаров в регионах. Ранее глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что прогноз развития природных пожаров на территории России неблагоприятный.

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