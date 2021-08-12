В Якутии села спасают от лесных пожаров встречным отжигом

Парашютисты-десантники Авиалесоохраны защищают населенные пункты Сангары и Ситтэ в Якутии от лесных пожаров при помощи встречного отжига. Об этом в четверг 12 августа сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кроме того, в Горном районе вертолет Авиалесоохраны совершает точечные сливы воды перед горящей кромкой — это тормозит распространение огня на самых опасных участках.

На данный момент на территории республики зафиксировано 168 лесных пожаров. За сутки ликвидированы 13 из них, в тушении принимают участие 4816 человек и 706 единиц техники.

Отмечают, что лесные лесные пожары в Якутии достигли исторических масштабов.

10 августа МЧС России по поручению Владимира Путина отправило в Якутию дополнительно два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолета ИЛ-76 МЧС РФ со спасателями из Ногинского и Тульского центров ведомства в количестве 200 человек.