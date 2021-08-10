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МЧС направит на тушение лесных пожаров в Якутию три самолета и 200 спасателей
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МЧС направит на тушение лесных пожаров в Якутию три самолета и 200 спасателей

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МЧС России по поручению президента Владимира Путина дополнительно направит для тушения лесных пожаров в Якутию три самолета и 200 спасателей. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в регион направят два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолет ИЛ-76 МЧС РФ со спасателями из Ногинского и Тульского центров ведомства в количестве 200 человек.

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Запланировано усилить группировку для тушения пожаров в районах, где отмечается наиболее сложная лесопожарная обстановка.

Российский лидер ранее в этот день поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии.

Кроме этого Путин поручил руководству Якутии подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС.

По информации на утро 10 августа, на территории Якутии действует 178 природных пожаров, за сутки было ликвидировано семь из них на общей площади свыше 253 тыс. га. В тушении задействовано свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники.

Накануне сообщалось, что Якутии помогут тушить леса пожарные из Архангельской и Мурманской областей, республик Коми и Карелия.

В тот же день глава республики Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

8 августа сообщалось, что Путин также поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране.

Ситуация с природными пожарами также обсуждалась 6 августа на совещании президента. Глава государства тогда отмечал, что в стране научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера, однако бывают сбои.

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