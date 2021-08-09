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Пожарные из четырех регионов прибудут в Якутию для тушения лесов

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Якутии помогут тушить леса пожарные из Архангельской и Мурманской областей, республик Коми и Карелия. Об этом стало известно 9 августа в ходе заседания республиканского оперштаба по борьбе с пожарами.

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Во вторник, 10 августа, в регион должны прибыть 67 работников лесопожарных формирований из других регионов. Их направят на ликвидацию пожаров в наиболее опасных местах, пишет ИА SakhaNews.

По данным на 9 августа, на территории Якутии зафиксировано 156 термоточек, проводится тушение 72 из них. В работе задействованы 4097 человек и 584 единицы техники, а также авиация Минобороны и МЧС.

В ряде наслегов Верхневилюйского, Горного, Кобяйского, Намского, Таттинского, Томпонского и Усть-Алданского улусов возгорания действуют на расстоянии 5 км от жилых домов.

8 августа стало известно, что президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране.

В тот же день сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.

За день до этого глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в селе Бясь-Кюель Горного района сгорело свыше 30 жилых домов, восемь хозяйственных построек. В настоящее время огонь локализован. Кроме того, всех желающих эвакуировали из села Бясь-Кюель ввиду опасности. Всего в ликвидации возгорания задействованы более 200 специалистов и 15 единиц различной спецтехники.

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