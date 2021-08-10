Прямой эфир
Общество
Петербург впервые с 3 февраля обошел Москву по числу выявленных случаев COVID-19
Общество
Вирусолог рассказал о необходимости прививаться переболевшим COVID-19
Общество
Путин поручил МЧС увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
Общество
Экс-премьера Северной Осетии задержали по делу о растрате
Мир
В Пекинском зоопарке произошла массовая драка посетителей
Происшествия
Число погибших в результате ЧП в больнице Владикавказа увеличилось до 11
Мир
Китай отозвал посла из Вильнюса
Общество
Глава Минприроды назвал напряженной ситуацию с лесными пожарами в РФ
Общество
В России за сутки выявили 21 378 случаев заболевания COVID-19

Путин поручил МЧС увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 10 августа поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Медленно — неверно: власти ускорят оказание помощи пострадавшим от ЧС
Чем займется новая комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке

«Путин поручил министру Зиничеву увеличить группировку, сосредоточенную на тушении пожаров в Якутии», — говорится в сообщении.

Вместе с тем российский лидер дал руководству Якутии поручение подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС.

Как сообщает МЧС, на территории Якутии действует 178 природных пожаров, за сутки было ликвидировано семь из них на общей площади свыше 253 тыс. гектаров. В тушении задействовано свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники.

Накануне сообщалось, что Якутии помогут тушить леса пожарные из Архангельской и Мурманской областей, республик Коми и Карелия.

В тот же день глава республики Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

8 августа стало известно, что президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране.

В тот же день сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.

Лесные пожары обсуждалась 6 августа на совещании президента РФ Владимира Путина. Глава государства отметил, что в стране научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера, однако бывают сбои.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021