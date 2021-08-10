Путин поручил МЧС увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

Президент России Владимир Путин 10 августа поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин поручил министру Зиничеву увеличить группировку, сосредоточенную на тушении пожаров в Якутии», — говорится в сообщении.

Вместе с тем российский лидер дал руководству Якутии поручение подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС.

Как сообщает МЧС, на территории Якутии действует 178 природных пожаров, за сутки было ликвидировано семь из них на общей площади свыше 253 тыс. гектаров. В тушении задействовано свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники.

Накануне сообщалось, что Якутии помогут тушить леса пожарные из Архангельской и Мурманской областей, республик Коми и Карелия.

В тот же день глава республики Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

8 августа стало известно, что президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране.

В тот же день сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.

Лесные пожары обсуждалась 6 августа на совещании президента РФ Владимира Путина. Глава государства отметил, что в стране научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера, однако бывают сбои.