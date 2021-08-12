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Росприроднадзор сообщил о превышении химических веществ в воздухе в Якутске

В аэропорту «Якутск» приостановлены взлет и посадка из-за плохой видимости

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Взлет и посадка воздушных судов в аэропорту «Якутск» приостановлены из-за плохой видимости. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-службе аэропорта.

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«За текущие сутки выполнено 24 рейса, в том числе 14 по центральному расписанию. Рейс ЯМ 567 авиакомпании «Алроса» Новосибирск — Якутск перенаправлен в запасной аэропорт Мирный. Метеорологическая видимость составляет 150 метров, что не позволяет воздушным судам производить взлет и посадку», — написали в Instagram-аккаунте аэропорта.

В пресс-службе попросили пассажиров отнестись с пониманием к вынужденным задержкам рейсов, возникающих из-за неблагоприятных погодных условий.

«Безопасность полетов и пассажиров — приоритет для аэропорта и авиакомпании», — дополнили в аэропорту.

Позже было отмечено, что видимость улучшилась до 450 метров.

На данный момент на территории Якутии действует 178 природных пожаров. В тушении задействовано свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники. Парашютисты-десантники Авиалесоохраны защищают населенные пункты Сангары и Ситтэ в Якутии при помощи встречного отжига.

Ранее в этот день в зону ликвидации лесных пожаров прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев для оперативного управления силами МЧС.

9 августа глава республики Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

За день до этого стало известно, что президент России поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране. В тот же день сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.

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