На Кубани наводнением подтопило более 1400 домовладений

Количество подтопленных наводнением домов в Краснодарском крае превысило 1,4 тыс. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

«В результате прохождения циклона в 19 населенных пунктах края подтоплено 1406 частных домовладений, 1832 придомовых территории, один участок краевой автомобильной дороги. Оказывается адресная помощь населению. Проводится откачка воды», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах, без электричества остается 46,3 тыс. человек.

Для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка РСЧС общей численностью 1460 человек личного состава и 490 единиц техники, в том числе от МЧС России — 355 человек, 101 единица техники, 11 плавсредств, заключили в МЧС.

Ранее в этот день режим чрезвычайной ситуации ввели в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за неблагоприятной погоды — ливней и вызванных ими подтоплений.

Накануне сообщалось, что на Кубани эвакуировали около 1 тыс. детей из подтопленных лагерей. Отмечалось, что воспитанников забрали из лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий берег» и «Ровесник».

По информации экстренных служб, самая сложная ситуация сложилась в Темрюкском районе. В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков.

Крым также оказался в зоне подтопления, накануне сообщалось о затоплении там 98 домов и 193 участков.