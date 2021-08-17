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Пострадавшие от паводков или пожаров жители ДФО получат выплаты к сентябрю

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Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил губернаторам регионов, которых коснулись паводки или лесные пожары, осуществить выплаты пострадавшим жителям до 1 сентября.

«Что касается вообще всего комплекса чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке. Он значительно шире. У нас в то время, как в Якутии пожары, в целом ряде регионов – это и Хабаровский край, и Еврейская, Амурская области, Забайкалье – идёт паводок...Оказание помощи населению является сейчас самой важной задачей. Мы собирались вместе с главами регионов. Договорились, что до 1 сентября все выплаты людям будут осуществлены», — сказал он в интервью ГТРК «Владивосток» во вторник, 17 августа.

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Трутнев уточнил, что в настоящий момент определены сроки восстановления пострадавшей инфраструктуры. Работа, которая касается восстановления жилья, а также социальных учреждений и объектов инфраструкты, должна быть проведена до 1 августа 2022 года.

«По временной схеме мы всё восстановим быстро, но для того, чтобы восстановить уже в том качестве, в котором эти дороги и мосты существовали, конечно, потребуется больше времени», — отметил Трутнев.

Он заверил, что будет держать этот вопрос на личном контроле.

Ранее, 14 августа, президент России Владимир Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он напомнил о ситуации с подтоплениями из-за осадков юга страны и о стремительном распространении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

13 августа наводнения в четырех регионах Дальневосточного федерального округа были признаны чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального характера. Речь идет о Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской Автономной областях.

8 августа в связи с прохождением паводка был введен режим ЧС в Свободненском районе Амурской области. 5 августа аналогичное решение было принято по Белогорску — второму по численности населения городе Приамурья.

Кроме того, в стране бушуют лесные пожары. Президент России 8 августа поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране. Группировки МЧС по борьбе со стихией усилили в Якутии.

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