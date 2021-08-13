Наводнения в четырех регионах ДФО признаны ЧС федерального уровня

Наводнения в четырех регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) признаны чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального характера. Об этом сообщили в пятницу, 13 августа, в пресс-службе МЧС России.

Решение было принято правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева. Речь идет о Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской Автономной областях.

В министерстве уточнили, что ущерб от наводнений в данных регионах превысил 13 млрд рублей.

Ранее в этот день в Хабаровске на реке Амур из-за роста уровня воды до 530 см приостановили пассажирскую навигацию. Отмечалось, что речные трамвайчики возобновят работу после того, как вода снизится до отметок менее 510 см. Полное окончание навигации произойдет в октябре.

8 августа в связи с прохождением паводка был введен режим ЧС в Свободненском районе Амурской области. 5 августа аналогичное решение было принято по Белогорску — второму по численности населения городе Приамурья. В тот же день стало известно о подтоплении 388 приусадебных участков и 63 жилых домов в Бурейском и Архаринском районах региона.

4 августа губернатор Амурской области Василий Орлов и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обсудили в ходе круглого стола ситуацию с паводками и их последствиями в регионе. По его словам, при достаточном финансировании процесс берегоукрепления возможно завершить в течение двух лет. Глава региона также отметил, что сейчас, когда в области идет вторая волна подтоплений, власти действуют по отработанному алгоритму.