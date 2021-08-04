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Губернатор Амурской области и эксперты ЭИСИ обсудили борьбу с паводками

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Губернатор Амурской области Василий Орлов и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в среду, 4 августа, обсудили в ходе круглого стола борьбу Амурской области с паводками и их последствиями.

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«Каждое наводнение делает нас сильнее. Каждый год нас затапливает, и каждый год мы делаем выводы и делимся своим опытом с другими регионами», — заявил Орлов.

Он отметил, что в регионе был принят ряд решений, чтобы справиться с первой волной подтопления. В частности, заблаговременно эвакуировали население, а также сформировали оперативные группы для оказания помощи спасателям.

По словам Орлова, сейчас, когда в области идет вторая волна подтоплений, власти действуют по отработанному алгоритму.

Губернатор подчеркнул, что стратегически важными являются мероприятия по защите.

Вместе с тем обсуждалось берегоукрепление набережной Благовещенска, для завершения которого, по словам Орлова, требуется более 3 млрд рублей.

«Сегодня готовность набережной порядка 70% и необходимо завершить два участка, один участок по реке Амур, второй участок — по реке Зея <…> 1,2 млрд мы выделим на эти цели [из областного бюджета], и еще 2,2 млрд будем просить из федерального бюджета», — заявил Орлов.

Он также отметил, что при достаточном финансировании процесс берегоукрепления можно будет завершить в течение двух лет.

Проект берегоукрепления и реконструкции набережной реки Амур в Благовещенске включает работы на трех участках, два из которых находятся в процессе реализации. Это участок от улицы Артиллерийской до Нагорной вдоль реки Амур, а также участок «Лазурный берег» в рамках берегоукрепления реки Зея.

Ранее в этот день сообщалось, что в Благовещенске прогнозируют повышение уровня воды в реке Зея. В зону затопления попадают несколько домов в Зазейском и Белогорье.

Согласно прогнозу, с 5 по 7 августа вода в районе Благовещенска поднимется до 700–750 см (превышение отметки «опасное явление» на 30 см), в районе Белогорья — до 680–730 см («опасное явление» — 730 см), в Амуре — до 700–750 см (превышение отметки «неблагоприятное явление» на 50 см).

Ожидается, что в Зазейском в зону затопления попадут 12 жилых домов и 26 приусадебных участков, в Белогорье — четыре дома и 16 участков.

Между тем в Благовещенске продолжает действовать режим ЧС. Мэр города поручил подготовить пункт временного размещения для пострадавших.

7 июля сообщалось, что к августу в Благовещенске завершится реконструкция участка набережной реки Амур. Уже готова пешеходная зона, на финальном этапе установка освещения и обустройство асфальтобетонного проезда. По словам мэра, несмотря на паводок, работы шли с опережением графика.

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