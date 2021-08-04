Затопление домов ожидают в Благовещенске из-за повышения воды в Зее

В Благовещенске прогнозируют повышение уровня воды в реке Зея. В зону затопления попадают несколько домов в Зазейском и Белогорье, сообщает мэрия Благовещенска со ссылкой на данные Амурского ЦГМС.

Согласно прогнозу, с 5 по 7 августа вода в районе Благовещенска поднимется до 700–750 см (превышение отметки «опасное явление» на 30 см), в районе Белогорья — до 680-730 см («опасное явление» — 730 см), в Амуре — до 700–750 см (превышение отметки «неблагоприятное явление» на 50 см).

Ожидается, что в Зазейском в зону затопления попадут 12 жилых домов и 26 приусадебных участков, в Белогорье — четыре дома и 16 участков, пишет Амурская Служба Новостей.

Население Зазейского и Белогорья проинформировано. Спасатели помогают жителям вывозить имущество и поднимать вещи на верхние этажи.

Между тем, в Благовещенске продолжает действовать режим ЧС. Мэр города поручил подготовить пункт временного размещения для пострадавших.

Ранее 4 июля сообщалось, что в Амурской области восстановили железнодорожное движение по Транссибирской магистрали. Движение поездов на указанном участке было ограничено накануне из-за резкого подъема уровня воды, в результате чего произошел подмыв паводковыми водами железнодорожного пути.