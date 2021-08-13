Навигацию приостановили на Амуре в Хабаровске из-за роста воды

В Хабаровске на реке Амур приостановили пассажирскую навигацию. Причиной стал рост уровня воды до 530 см, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказал начальник горуправления промышленности, транспорта и связи Владимир Ощановский, 13 августа теплоходы совершили последние рейсы. Процедура была завершена в 17:30 по местному времени (10:30 мск), пишет ИА AmurMedia.

«Сегодня все подъезды к садово-огородным участкам подтоплены, у теплоходов нет возможности безопасно перевозить людей. За две недели до подъема воды была проведена большая информационная работа. На всех теплоходах были размещены объявления о том, что перевозки прекратятся при уровне воды 530 см», — заявил Ощановский.

Эвакуацию граждан с левобережья будут осуществлять маломерные дежурные катера управления ГО и ЧС Хабаровска и Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Речные трамвайчики возобновят работу после того, как вода снизится до отметок менее 510 см. Полное окончание навигации произойдет в октябре.

Ранее сообщалось, что гребень паводка окажется у Хабаровска 18–20 августа. По данным гидрологов, максимальный уровень воды составит 6–6,5 м.