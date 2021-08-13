Прямой эфир
Общество
Более 3,6 млн москвичей прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Спорт
Правительство утвердило размер вознаграждений за медали ОИ в Токио
Общество
В Москве отменили все ограничения на посещение зоопарка
Общество
В Минцифры исключили передачу персональных данных аудиовизуальными сервисами
Общество
Правительство разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство на 30%
Происшествия
Упавший в озеро Ми-8 обнаружили на глубине 110 м с отломанным хвостом
Мир
Съемки «Властелина колец» перенесут из Новой Зеландии
Общество
В ходе проверки автобусов в Воронеже не выявили подозрительных предметов
Общество
Возгорание ликвидировали в шахте в Белгородской области
Сюжет:

Навигацию приостановили на Амуре в Хабаровске из-за роста воды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске на реке Амур приостановили пассажирскую навигацию. Причиной стал рост уровня воды до 530 см, сообщает пресс-служба городской администрации.

Вода не приходит одна: ущерб от паводков в РФ достиг 7,5 млрд рублей
Как президент предлагает восстанавливать имущество пострадавших и чем важен для страны новый завод в Башкирии

Как рассказал начальник горуправления промышленности, транспорта и связи Владимир Ощановский, 13 августа теплоходы совершили последние рейсы. Процедура была завершена в 17:30 по местному времени (10:30 мск), пишет ИА AmurMedia.

«Сегодня все подъезды к садово-огородным участкам подтоплены, у теплоходов нет возможности безопасно перевозить людей. За две недели до подъема воды была проведена большая информационная работа. На всех теплоходах были размещены объявления о том, что перевозки прекратятся при уровне воды 530 см», — заявил Ощановский.

Эвакуацию граждан с левобережья будут осуществлять маломерные дежурные катера управления ГО и ЧС Хабаровска и Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Речные трамвайчики возобновят работу после того, как вода снизится до отметок менее 510 см. Полное окончание навигации произойдет в октябре.

Ранее сообщалось, что гребень паводка окажется у Хабаровска 18–20 августа. По данным гидрологов, максимальный уровень воды составит 6–6,5 м.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021