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Путин поручил предоставить Амурской области допсредства на ремонт дорог

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Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить Амурской области дополнительные средства на ремонт дорог, пострадавших от паводков в 2019-2021 годах. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 16 августа.

«Правительству РФ <...> предоставить бюджету Амурской области дополнительные средства из федерального бюджета в целях финансирования ремонта и реконструкции автомобильных дорог регионального значения, пострадавших вследствие паводков 2019–2021 годов», — отмечается в поручении.

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Срок исполнения — октябрь текущего года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее в этот день вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил губернаторам регионов, которых коснулись паводки или лесные пожары, осуществить выплаты пострадавшим жителям до 1 сентября. Работа, которая касается восстановления жилья, а также социальных учреждений и объектов инфраструктуры, должна быть проведена до 1 августа 2022 года, добавил Трутнев.

14 августа Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он напомнил о ситуации с подтоплениями из-за осадков юга страны и о стремительном распространении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

13 августа наводнения в четырех регионах Дальневосточного федерального округа были признаны чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального характера. Речь идет о Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.

8 августа в связи с прохождением паводка был введен режим ЧС в Свободненском районе Амурской области. 5 августа аналогичное решение было принято по Белогорску — второму по численности населения городе Приамурья.

Кроме того, в стране бушуют лесные пожары. Президент России 8 августа поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране. Группировки МЧС по борьбе со стихией усилили в Якутии.

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