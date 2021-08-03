СК возбудил дело против руководства Российского Красного Креста

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении председателя общественной организации Российский Красный Крест (РКК) Раисы Лукутцовой по факту мошенничества, связанного с продажей зданий подмосковного санатория «Дружба» в Подмосковье. Об этом во вторник, 3 августа, говорится в заявлении председателя московского городского отделения РКК, адвоката Игоря Трунова, которое он подал на имя главы СК Александра Бастрыкина.

«Следователями возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, входящих в руководство общероссийской общественной организации Российский Красный Крест, среди которых задержанная в мае этого года с поличным при получении взятки председатель организации Лукутцова, и иных лиц, причастных к хищению имущества РКК по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»)», — приводит сообщение ТАСС.

В заявлении Трунов попросил Бастрыкина взять под свой особый контроль расследование преступлений, среди которых попытка продажи имущества санатория «Дружба» в рамках дела о банкротстве организации.

17 июля в Следственном комитете сообщили, что замначальника Южного таможенного управления задержан по подозрению в хищении 85 млн рублей при исполнении госконтракта.

Российский Красный Крест (РКК) — общественная благотворительная организация, которая является участником международного Движения Красного Креста.