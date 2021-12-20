По горючим следам: кто оказался теневым владельцем шахты «Листвяжная»

Экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», по всей видимости, сбежал из России . Есть сведения, что сейчас он находится в Монако. Об этом сообщил информированный источник «Известий». Предполагается, что бывшему парламентарию, вероятно, принадлежит более крупная, чем отражено в документах, доля в АО ХК «СДС-Уголь» (компании – собственнике шахты). Шахтерам Кузбасса хорошо знаком особняк бизнесмена-политика вблизи «Листвяжной» — до недавних пор его довольно часто там видели и даже обращались с просьбами решить возникавшие проблемы. По данным источника в СК, через швейцарскую компанию MIR Trade Владимир Гридин и его сын Андрей получали прибыль от экспорта угля, добытого в Кузбассе. Только в 2021 году таким образом они могли заработать $132 млн, оценил собеседник «Известий».

Теневой бизнесмен

Следователи до сих пор работают над установлением всех конечных бенефициаров экспорта угля из шахты «Листвяжная», авария на которой 25 ноября унесла жизни 51 человека. Интересуют их и другие объекты ХК «СДС-Уголь» . Об этом сообщил информированный источник «Известий». Предположительно, крупнейшим владельцем холдинга на сегодняшний день является бывший депутат Госдумы Владимир Гридин, также с бизнесом может быть связан и его сын Андрей.

— Показания об участии Владимира Гридина в бизнесе и о его контроле над торговыми операциями в рамках сотрудничества со следствием дал один из арестованных менеджеров компании , — сообщил собеседник редакции в следственных органах.

По сведениям в базе СПАРК, доля Владимира Гридина в «СДС-Угле» составляет 25%. Андрей Гридин не является акционером компании, но остается членом совета директоров и имеет собственность в фирмах, с ней связанных. Выручка компании в 2020 году достигла почти 5,8 млрд рублей. Шахта «Листвяжная» продала угля на 9,435 млрд — ее прибыль составила 837 млн.

По горючим следам Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Порядка 90% угля, добытого в «Листвяжной» и других шахтах АО ХК «СДС-Уголь», идут на экспорт при посредничестве MIR Trade AG, писали СМИ . По данным СПАРК, более 50% MIR Trade AG принадлежат АО ХК «СДС-Уголь».

Следствие полагает, что в 2021 году через швейцарского трейдера прошло $1,6 млрд выручки, а экс-депутат с семьей, возможно, заработали $132 млн . Ответить на вопросы следствия бывшему депутату пока не довелось: после происшествия на шахте он, предположительно, уехал в Монако, сообщил источник.

По имеющимся в распоряжении редакции номерам телефонов Владимира Гриднева дозвониться до него не удалось.

Сейчас по делу об аварии в шахте «Листвяжная» арестованы девять человек, в том числе сотрудники регионального Ростехнадзора, топ-менеджеры АО ХК «СДС-уголь», владелец половины акций холдинга и член совета директоров Михаил Федяев.

По горючим следам Основной собственник шахты «Листвяжная», председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев Фото: ТАСС/Максим Киселев

АО ХК «СДС-уголь» — отраслевой дивизион холдинга «Сибирский деловой союз», который был создан Михаилом Федяевым и Владимиром Гридиным в 2004 году. Сегодня, по данным Forbes, состояние каждого из предпринимателей — примерно $550 млн, оба во второй сотне самых богатых людей России . В угольный бизнес партнеры вступили еще в 1999 году, когда им удалось получить в собственность перспективный разрез «Черниговец». В 2000 году в высокогорной швейцарской деревне Тауфен была зарегистрирована компания MIR Trade AG.

«Обещал всё решить»

В городе Белово хорошо помнят Владимира Гридина — местные жители говорят, его особняк стоит неподалеку от «Листвяжной».

— Приезжал на шахту на дорогой машине, спрашивал у нас, как работается, всего ли хватает, — рассказал «Известиям» шахтер Денис Новичков. — Нам по факту всё равно было, кто это, потому что хозяина-то шахты в лицо никто не знает. Но он часто заезжал. И как к депутату к нему нормально относились.

До сих пор ходят разговоры, что одному из шахтеров «Листвяжной» Гридин дал квартиру. «Известиям» удалось найти этого человека — он назвался Сергеем и попросил не упоминать его фамилию.

— Никто мне с квартирой в итоге не помог, — рассказал он. — Я взял в ипотеку, как и другие. Еще мы Гридину в 2016 году писали обращения по поводу условий работы, нарушений безопасности. Он приехал, обещал всё решить. Как видите, ни к чему это не привело.

Владимира Гридина хорошо помнят и местные журналисты.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифули Владимир Гридин

— У него дом был недалеко от «Листвяжной», — сказал один из них. — Конечно, все знали, что и другая недвижимость есть. Он погулять любил — рестораны и тому подобное. Но в общем и целом у него хорошая репутация среди шахтеров.

На Охотном Ряду Владимир Гридин запомнился хуже. Он был депутатом пятого и шестого созывов от фракции «Единая Россия» (сложил полномочия досрочно) — с 2007 по 2015 год, трудился в комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Депутат Госдумы Андрей Колесник не сразу вспомнил коллегу по комитету.

— Я знаю практически весь депутатский корпус, но Гридина помню лишь в лицо, — сказал он «Известиям». — В Госдуме он ничем особо не отличился, прошел как-то незаметно. Не думаю, что мои коллеги его вспомнят.

Андрей Колесник подчеркнул, что совмещать работу парламентария и управление собственным бизнесом не только незаконно, но и очень сложно на практике.

— Депутатам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, но не запрещено владеть акциями, поскольку это не предусматривает оперативного управления бизнесом и прямого участия в предпринимательской деятельности, — разъяснил юрист Егор Редин. — Учитывая большое количество пострадавших, я уверен, что будет проявлена политическая воля на выявление абсолютно всех бенефициаров данной компании.

По горючим следам Владимир Гридин Фото: ТАСС/Петр Пудов

Андрей Колесник считает, что предприятия, связанные со стратегическими отраслями, такими как топливно-энергетическая, не должны принадлежать офшорным компаниям.

Сегодня в Госдуме от «СДС-Угля» другой депутат — Павел Федяев, сын арестованного совладельца Михаила Федяева . Он не смог ответить на вопросы «Известий» — в выходные он и ряд других лиц, причастных к истории с «Листвяжной», оказались недоступны.

Секрет «безопасности»

К слову, первым гендиректором созданного в 2006 году «СДС-Угля» был Лев Владимирович Рыбак — профессор, доктор экономических наук, в 2007–2008 годы он был председателем совета директоров компании. Кроме того, Лев Рыбак уже 15 лет возглавляет московское представительство швейцарского офшора, а самой альпийской фирмой командует Владимир Львович Рыбак — кандидат технических наук. В апреле 2018 года в отраслевом ежемесячнике «Уголь» оба Рыбака, арестованный 16 декабря гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев и еще несколько топ-менеджеров холдинга опубликовали статью, посвященную высокой оценке безопасности производства на шахтах компании, полученной от Ростехнадзора. Напомним, что двое сотрудников регионального подразделения ведомства арестованы. Им инкриминирована ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

— Они ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Инспекторы составили акты о проверке штрека шахты без фактического ее проведения, — сообщили «Известиям» в Следственном комитете.

По горючим следам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Ростехнадзоре не смогли прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Вечером 19 декабря пришло тревожное известие с другой шахты Кузбасса — имени А.Д. Рубана в Ленинск-Кузнецке. Из-за пожара под землей оказались заблокированы 139 человек. В районе 18:30 мск всех их вывели на поверхность, никто не пострадал. По данным «Известий», возгорание произошло в нерабочей штольне, которая расположена рядом с действующей. Шахта имени А.Д. Рубана принадлежит компании «СУЭК-Кузбасс» — лидеру по объемам добычи угля, по данным портала eRUDA. «СДС-Уголь» занимает шестую строчку.