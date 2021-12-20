 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
Названы самые популярные занятия водителей в предновогодних пробках
Общество
Работодатели заявили о проблеме «кадрового голода» в своих отраслях
Мир
Президент Чехии назвал себя сторонником обязательной вакцинации
Спорт
Россиянин Мотылев победил на чемпионате Европы по быстрым шахматам
Общество
«Золотая судья» Хахалева могла сбежать в Грузию
Общество
Врач раскритиковал популярный метод похудения
Мир
Взрыв произошел в жилом доме в Тбилиси
Мир
Южная Осетия снимет почти все антиковидные ограничения
Мир
Грушко назвал понятными и откровенными предложения РФ по гарантиям безопасности
Спорт
Пловец Колесников выиграл второе золото за день на ЧМ в Абу-Даби
/

По горючим следам: кто оказался теневым владельцем шахты «Листвяжная»

И почему бывший депутат Владимир Гридин спешно уехал из России в Монако
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Главный слайд
Начало статьи
По горючим следам: кто оказался теневым владельцем шахты «Листвяжная»
2021-12-19 19:32:04">
2021-12-19 19:32:04
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», по всей видимости, сбежал из России. Есть сведения, что сейчас он находится в Монако. Об этом сообщил информированный источник «Известий». Предполагается, что бывшему парламентарию, вероятно, принадлежит более крупная, чем отражено в документах, доля в АО ХК «СДС-Уголь» (компании – собственнике шахты). Шахтерам Кузбасса хорошо знаком особняк бизнесмена-политика вблизи «Листвяжной» — до недавних пор его довольно часто там видели и даже обращались с просьбами решить возникавшие проблемы. По данным источника в СК, через швейцарскую компанию MIR Trade Владимир Гридин и его сын Андрей получали прибыль от экспорта угля, добытого в Кузбассе. Только в 2021 году таким образом они могли заработать $132 млн, оценил собеседник «Известий».

Угольное дело: почему в аварии на шахте впервые винят собственника
Кто ответит за гибель горняков и спасателей в Кузбассе

Теневой бизнесмен

Следователи до сих пор работают над установлением всех конечных бенефициаров экспорта угля из шахты «Листвяжная», авария на которой 25 ноября унесла жизни 51 человека. Интересуют их и другие объекты ХК «СДС-Уголь». Об этом сообщил информированный источник «Известий». Предположительно, крупнейшим владельцем холдинга на сегодняшний день является бывший депутат Госдумы Владимир Гридин, также с бизнесом может быть связан и его сын Андрей.

Показания об участии Владимира Гридина в бизнесе и о его контроле над торговыми операциями в рамках сотрудничества со следствием дал один из арестованных менеджеров компании, — сообщил собеседник редакции в следственных органах.

По сведениям в базе СПАРК, доля Владимира Гридина в «СДС-Угле» составляет 25%. Андрей Гридин не является акционером компании, но остается членом совета директоров и имеет собственность в фирмах, с ней связанных. Выручка компании в 2020 году достигла почти 5,8 млрд рублей. Шахта «Листвяжная» продала угля на 9,435 млрд — ее прибыль составила 837 млн.

По горючим следам
уголь
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Порядка 90% угля, добытого в «Листвяжной» и других шахтах АО ХК «СДС-Уголь», идут на экспорт при посредничестве MIR Trade AG, писали СМИ. По данным СПАРК, более 50% MIR Trade AG принадлежат АО ХК «СДС-Уголь».

Следствие полагает, что в 2021 году через швейцарского трейдера прошло $1,6 млрд выручки, а экс-депутат с семьей, возможно, заработали $132 млн. Ответить на вопросы следствия бывшему депутату пока не довелось: после происшествия на шахте он, предположительно, уехал в Монако, сообщил источник.

По имеющимся в распоряжении редакции номерам телефонов Владимира Гриднева дозвониться до него не удалось.

Сейчас по делу об аварии в шахте «Листвяжная» арестованы девять человек, в том числе сотрудники регионального Ростехнадзора, топ-менеджеры АО ХК «СДС-уголь», владелец половины акций холдинга и член совета директоров Михаил Федяев.

По горючим следам
Основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев

Основной собственник шахты «Листвяжная», председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев

Фото: ТАСС/Максим Киселев

АО ХК «СДС-уголь» — отраслевой дивизион холдинга «Сибирский деловой союз», который был создан Михаилом Федяевым и Владимиром Гридиным в 2004 году. Сегодня, по данным Forbes, состояние каждого из предпринимателей — примерно $550 млн, оба во второй сотне самых богатых людей России. В угольный бизнес партнеры вступили еще в 1999 году, когда им удалось получить в собственность перспективный разрез «Черниговец». В 2000 году в высокогорной швейцарской деревне Тауфен была зарегистрирована компания MIR Trade AG.

Копейка уголь бережет: поможет ли ЧП на Кузбассе сохранить жизнь горняков
Условия оплаты труда нарушаются на многих шахтах России, отмечают эксперты

«Обещал всё решить»

В городе Белово хорошо помнят Владимира Гридина — местные жители говорят, его особняк стоит неподалеку от «Листвяжной».

— Приезжал на шахту на дорогой машине, спрашивал у нас, как работается, всего ли хватает, — рассказал «Известиям» шахтер Денис Новичков. — Нам по факту всё равно было, кто это, потому что хозяина-то шахты в лицо никто не знает. Но он часто заезжал. И как к депутату к нему нормально относились.

До сих пор ходят разговоры, что одному из шахтеров «Листвяжной» Гридин дал квартиру. «Известиям» удалось найти этого человека — он назвался Сергеем и попросил не упоминать его фамилию.

— Никто мне с квартирой в итоге не помог, — рассказал он. — Я взял в ипотеку, как и другие. Еще мы Гридину в 2016 году писали обращения по поводу условий работы, нарушений безопасности. Он приехал, обещал всё решить. Как видите, ни к чему это не привело.

Владимира Гридина хорошо помнят и местные журналисты.

123

Фото: ТАСС/Валерий Шарифули
Владимир Гридин

— У него дом был недалеко от «Листвяжной», — сказал один из них. — Конечно, все знали, что и другая недвижимость есть. Он погулять любил — рестораны и тому подобное. Но в общем и целом у него хорошая репутация среди шахтеров.

Скрытая угроза: Путин назвал причину аварии на шахте в Кузбассе
Какие меры будут приняты в России после трагедии и почему президент недоволен докладом министра Котякова

На Охотном Ряду Владимир Гридин запомнился хуже. Он был депутатом пятого и шестого созывов от фракции «Единая Россия» (сложил полномочия досрочно) — с 2007 по 2015 год, трудился в комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Депутат Госдумы Андрей Колесник не сразу вспомнил коллегу по комитету.

— Я знаю практически весь депутатский корпус, но Гридина помню лишь в лицо, — сказал он «Известиям». — В Госдуме он ничем особо не отличился, прошел как-то незаметно. Не думаю, что мои коллеги его вспомнят.

Андрей Колесник подчеркнул, что совмещать работу парламентария и управление собственным бизнесом не только незаконно, но и очень сложно на практике.

— Депутатам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, но не запрещено владеть акциями, поскольку это не предусматривает оперативного управления бизнесом и прямого участия в предпринимательской деятельности, — разъяснил юрист Егор Редин. — Учитывая большое количество пострадавших, я уверен, что будет проявлена политическая воля на выявление абсолютно всех бенефициаров данной компании.

По горючим следам

Владимир Гридин

Фото: ТАСС/Петр Пудов

Андрей Колесник считает, что предприятия, связанные со стратегическими отраслями, такими как топливно-энергетическая, не должны принадлежать офшорным компаниям.

Сегодня в Госдуме от «СДС-Угля» другой депутат — Павел Федяев, сын арестованного совладельца Михаила Федяева. Он не смог ответить на вопросы «Известий» — в выходные он и ряд других лиц, причастных к истории с «Листвяжной», оказались недоступны.

«Мы даже не можем с ними проститься»
Тела погибших в Кузбассе шахтеров обещают поднять на поверхность в течение пяти-десяти дней

Секрет «безопасности»

К слову, первым гендиректором созданного в 2006 году «СДС-Угля» был Лев Владимирович Рыбак — профессор, доктор экономических наук, в 2007–2008 годы он был председателем совета директоров компании. Кроме того, Лев Рыбак уже 15 лет возглавляет московское представительство швейцарского офшора, а самой альпийской фирмой командует Владимир Львович Рыбак — кандидат технических наук. В апреле 2018 года в отраслевом ежемесячнике «Уголь» оба Рыбака, арестованный 16 декабря гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев и еще несколько топ-менеджеров холдинга опубликовали статью, посвященную высокой оценке безопасности производства на шахтах компании, полученной от Ростехнадзора. Напомним, что двое сотрудников регионального подразделения ведомства арестованы. Им инкриминирована ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

— Они ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Инспекторы составили акты о проверке штрека шахты без фактического ее проведения, — сообщили «Известиям» в Следственном комитете.

По горючим следам
наручники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Ростехнадзоре не смогли прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Вечером 19 декабря пришло тревожное известие с другой шахты Кузбасса — имени А.Д. Рубана в Ленинск-Кузнецке. Из-за пожара под землей оказались заблокированы 139 человек. В районе 18:30 мск всех их вывели на поверхность, никто не пострадал. По данным «Известий», возгорание произошло в нерабочей штольне, которая расположена рядом с действующей. Шахта имени А.Д. Рубана принадлежит компании «СУЭК-Кузбасс» — лидеру по объемам добычи угля, по данным портала eRUDA. «СДС-Уголь» занимает шестую строчку.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021