«Мы даже не можем с ними проститься»

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где в результате трагедии погиб 51 человек, обнаружили еще 20 тел — 18 горняков и двоих горноспасателей. Достать их пока не удалось из-за высокой опасности взрыва. Ранее из шахты подняли на поверхность 11 погибших. Тела еще 20 горняков пока не найдены. Специалисты продолжают проводить буровые работы для нормализации атмосферы в шахте, а тем временем в городе продолжаются похороны погибших. Почему операция по извлечению тел затянулась и как на это реагируют семьи погибших, разбирались «Известия».

На низком старте

Во время поисковых работ в шахте «Листвяжная» спасатели обнаружили еще 20 тел — 18 горняков и двоих горноспасателей . Но извлечь их из-под земли не удалось, поскольку пока уровень метана в воздухе превышает нормы в десятки раз . По словам специалистов, в любую минуту может произойти взрыв . Как писали «Известия», ранее спасателям удалось поднять на поверхность тела 11 человек. Таким образом, еще 20 погибших не обнаружены.

Сейчас идут буровые работы, чтобы закачать в шахту азот и углекислый газ, рассказал «Известиям» один их сотрудников МЧС, который участвует в операции.

— Все усилия брошены на то, чтобы избежать повторения взрывов. Буровые работы ведутся почти с ювелирной точностью, так как одно лишнее движение — и может произойти возгорание. В целом для нормализации ситуации в шахте при благоприятных условиях потребуется около пяти дней. Если образуются новые очаги возгорания, то работы могут растянуться на десять дней, — рассказал специалист.

Он добавил, что появление очагов возгорания — это нормальное явление в местах повышенной концентрации метана. Чтобы избежать появления новых, необходимо перекрыть доступ к кислороду, для чего после буровых работ в шахту и будут закачиваться азот и углекислый газ. Специалисты мониторят обстановку круглосуточно и берут заборы воздуха на объекте каждый час . Командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше рассказал на встрече с семьями погибших горняков, что утром для извлечения тел было подготовлено восемь спецотрядов, но поиски пока не возобновляют.

— Поисковые работы мы вынуждены приостановить из-за угрозы отравления спасателей: пошло резкое нарастание концентрации газов в шахте. Если обстановка позволит, работы продолжатся, но только в безопасных условиях. Отделение горноспасателей круглосуточно занимается откачкой воды. Также идут буровые работы, на это уйдет примерно пять дней, еще два — на закачку азота и углекислого газа, чтобы исключить возможность взрыва , — сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Заслуженный спасатель России Андрей Легошин рассказал «Известиям», что найти выживших сейчас практически невозможно и единственное, что остается сделать, — это обеспечить безопасность спасателям.

— Там сейчас нарушена система вентиляции. Они бьют скважину, чтобы запустить в нее воздух. Шахта достаточно глубокая, а кислородники дают спасателям работать в ней не более четырех часов. Это рискованно, особенно учитывая опасность взрыва метана. Поэтому прежде нужно избавиться от метана и продуктов горения, потушить пожар, если он там есть. Пока они не получат данные, что метана в шахте менее 5%, рисковать людьми не будут, — подчеркнул эксперт. — 400–500 м можно пробить примерно за три-пять дней. То есть сначала они закончат бить скважину, потом еще какое-то время уйдет на вентиляцию шахты. Метан будут выводить пласт за пластом. Чтобы не было искры, когда один пласт высвобождается, машины останавливают и ждут, когда его концентрация снизится. Потом только продолжают работу. К тому же там от взрыва, скорее всего, обрушились уголь и крыша, что тоже усложняет операцию. То есть это достаточно долгий процесс

Горькая тишина

Официально траур в Кемеровской области закончился, но похороны тех жертв трагедии, которых уже удалось извлечь из шахты, продолжаются . Представителей СМИ не пускают на прощания — преграду организовали наряды ДПС, полиции и Росгвардии.

— У вас своя работа. Мы понимаем, но всё же требуем уважения к семьям и в том числе к нашему городу. Рядом можете передвигаться, делать снимки на расстоянии. Но настоятельно просим не тревожить людей, — пояснил один из сотрудников ДПС.

Сегодня одного из погибших шахтеров отпевали в церкви Святых Новомучеников и Исповедников Российских. На церемонию приехало очень много желающих попрощаться, среди которых были коллеги покойного.

— Это трагедия. Парню было всего 27 лет, он проработал с нами несколько месяцев и погиб. Мы до сих пор не можем прийти в себя, понятия не имеем, как возвращаться на работу . И самое страшное, что наши погибшие коллеги всё еще под землей — мы даже не можем с ними проститься. Большинство семей не могут проводить в последний пусть своих мужей и сыновей, — рассказал «Известиям» один из шахтеров, который пришел проститься со своим коллегой.

С каждой минутой людей у храма становилось всё больше. Свои соболезнования выражали даже те, кто не знал погибшего. Окружающие продолжали говорить, что вся ответственность за погибших лежит на плечах руководства.

— Вы думаете, про нарушения никто не знал? — вопрошала жительница Ленинск-Кузнецкого. — У меня два брата там работали, умерли уже давно. Но сколько себя помню, они всегда говорили о том, что на шахте огромное количество нарушений, и попробуй только пожаловаться . Шахтерам платят по 30 тыс. рублей, только когда президент приезжал, тогда ребятам заплатили по 200 тыс.

Она добавила, что люди боялись говорить о нарушениях, сообщать в полицию, потому что могли потерять работу. По словам жительницы города, многие старались высказаться анонимно по телефону доверия.

Рейдом по региону

В связи с ЧП на «Листвяжной» остальные шахты региона сейчас проверяют сотрудники правоохранительных органов . Сегодня подобный рейд прошел на территории шахты «Комсомолец». «Известиям» удалось присоединиться к нему.

Сама проверка начинается с журналов нарядов, в которых указаны имена ответственных за проведение инструктажа по безопасности и проверяющих шахту на нарушения. В большом кабинете также установлены специальные мониторы, на которых показаны все данные шахты: наличие газа в воздухе, давление и так далее.

В следующем помещении журналистам и прокурору продемонстрировали документы на газоанализаторы и саму работу аппаратов.

— Газоанализатор М-02, мы его включаем, он прогревается. На экране мы можем увидеть показатели метана, кислорода, СО, СО2. Каждый прибор прикреплен к сотруднику, раз в месяц газоанализатор отправляется на проверку и калибровку в спецналадку, — рассказала электрослесарь.

Отвечать на вопрос о том, могли ли шахтеры повлиять на показатели газоанализаторов с помощью клейкой ленты или скотча, сотрудник компании отказался, заявив, что их предприятие таким не занимается.

— Вы поймите, нам жалобы не поступали. Если бы люди даже анонимно отправили бы нам письмо с указанием на нарушения на шахте, то мы немедленно бы отреагировали. Но таких жалоб не было, все молчали, — рассказал исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.

Он добавил, что шахтеров просто так к работе не допускают. Каждый подходит к специальному терминалу, прикладывает документ, проходит тестирование и только после этого выходит на смену.

По итогам проверки шахты «Комсомолец» грубых нарушений выявлено не было.