«Боюсь идти в шахту, там метан и пламя, а не выйдешь — сразу прогул»

Второй день трагедии в Кузбассе, где 25 ноября погиб 51 человек — шахтеры и спасатели, — прошел под знаком нескольких задержаний и одного опровержения гибели. Задержанными стали директор ООО «Шахта «Листвяжная», его первый заместитель и начальник участка. А один из шести пропавших спасателей, объявленных накануне погибшими, смог выбраться из шахты. Следком возбудил уголовное дело против инспекторов Ростехнадзора, допустивших работу «Листвяжной» несмотря на целый ряд выявленных ими же нарушений. Вдовы горняков и их выжившие коллеги по цеху в один голос утверждают, что начальство отправляло людей под землю, зная о высоком содержании метана, и совсем не обращало внимания на пожарную безопасность. Президент Владимир Путин поручил СК и Генпрокуратуре разобраться в причинах трагедии в шахте «Листвяжная». Корреспондент «Известий» отправился в Кемеровскую область, чтобы узнать, что происходит в регионе, пережившим одну из крупнейших аварий за последние годы.

«Не нравится — уходи!»

Атмосфера в Кемеровской области на второй день трагедии гнетущая — кажется, сам воздух стал тяжелым. Люди напряжены и молчаливы — даже в самых заселенных районах Ленинск-Кузнецкого царит тишина. Если прохожие на улицах и разговаривают между собой, то только о погибших в шахте.

— Я здесь живу много лет, но не помню, чтобы случалась такая большая беда. В 2010 году погибли 13 человек, так весь город на уши встал, не знал, как справиться с горем, а здесь — больше 50 ребят, — поделилась с «Известиями» жительница города Анна Деревняко.

В пятницу, 26 ноября «Листвяжная» была закрыта, к ней с самого утра шли родственники погибших. Люди не могли сдержать слез. Кемеровчане несли цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса».

В центре города появился билборд с надписью «Скорбим», а в поселке Грамотеино люди организовали мемориал в память о погибших шахтерах, куда весь день приносили цветы и лампады.

Чернее всего было в этот день возле самой злополучной шахты. Родственники погибших горноспасателей на протяжении всей ночи вместе со спасателями дежурили в оперштабе. А днем полицейские, сотрудники МЧС, Росгвардии — все поддерживали, сопровождали жен и детей, которые приехали на место гибели мужей и отцов. К обеду плач, крики мольбы и горя звучали уже на всех КПП «Листвяжной».

— Нас собрали всех здесь, сказали, что решат все наши проблемы. А мне это зачем? Мужа мне никакие деньги не вернут. И слава Богу, у меня сын взрослый. А там сейчас жены молодых парней, 46 человек погибли! Никогда такого не было, — рассказала вдова шахтера Елена Белкина.

На вопрос о том, что могло стать причиной катастрофы, она уверенно сказала, что во всем виновато начальство, которое просто не желало видеть проблемы с пожарной безопасностью на объекте .

— Вы думаете, никто им не говорил про то, что работать в шахте нельзя? Ответ всегда один — не нравится — уходи. А то, что у мужа датчик с показателями метана зашкаливал, никого не волновало, — добавила женщина.

После собрания семей погибших губернатор Кемеровской области поспешил уехать с территории шахты, никак не прокомментировав произошедшее. Семья еще одного погибшего шахтера рассказала «Известиям», что на объекте уже давно проводятся проверки «для галочки», и никто по факту решать проблему не собирался.

— Муж ежедневно рассказывал про очередные нарушения, которые были замечены в шахте. Но каждая проверка проходила так, словно это самое идеальное производство в России. В некоторые помещения так называемые проверяющие вообще не заходили. А жаловаться бесполезно. Тебя просто уволят, оставят голодным, но ничего не поменяется. Вся вина, вся ответственность за погибших лежит на плечах начальника шахты, — рассказала потерпевшая.

Один из шести горноспасателей, которые в ходе эвакуации пропали в шахте, в пятницу днем вышел на поверхность. Его спасение стало глотком свежего воздуха и единственной радостной новостью за эти два дня. В тяжёлом состоянии Александра Заковряшина доставили в больницу.

— Он сейчас приходит в себя, находится в реанимации. Завтра к нему уже смогут приходить посетители, — сказали «Известиям» врачи учреждения.

Накануне вечером Заковряшина признали погибшим и посмертно наградили орденом, но навыки горноспасателя и медицинское образование помогли ему выжить. Посетивший его в больнице врио министра МЧС Александр Чуприян назвал «спасение спасателя» «чудом».

— Это наш медик, он спасал людей, ставя им уколы, — радовался Александр Чуприян.

«Просто начал ползти к выходу»

Сами горняки также говорят о халатном отношении к правилам пожарной безопасности на объекте. Те выжившие, которые сейчас находятся в Центре охраны здоровья шахтеров, иначе как чудом свое спасение не называют и ходят по коридорам словно призраки, не веря, что они живы.

— Мы должны были выходить на смену, менять ребят, уже зашли в шахту, как раздался взрыв , — рассказывает «Известиям» выживший. — Я ничего не понял, просто словно накрыло волной, и я начал терять сознание. Ноги подкосило, падаю на землю и чувствую, как буквально заканчивается кислород. Мысли, что все, вот конец. Но вдруг стал вспоминать про дочку, жену и просто начал ползти к выходу.

Шахтер протирает глаза и начинает снова словно проверять — не кажется ли ему все это.

— Понятно, что те, кто остался на нижних уровнях, погибли. Жалко ребят. Мы всех их знали, каждый день виделись, дружили семьями, — добавил он.

Его коллега лишь кивает головой. Говорит, что до сих пор отходит от шока и не знает, сможет ли вообще после всего произошедшего вернуться на работу.

— Конечно, никто не смотрел на пожарную безопасность. Начальству плевать. На таком большом производстве не дай Бог, что-нибудь остановится — это потеря денег, а на людей плевать. Мы погибнем, так других найдут. Это ад. И я никогда никому не пожелаю такое пережить. Картины падающих навзничь товарищей просто не выходят из головы, — вспоминает он.

Родители, жены и дети пришли навестить их в больнице, и со стороны кажется, что ничего страшного не произошло. Они рассказали «Известиям» о неоднократных жалобах шахтеров на запах метана. По их словам, горняки за несколько дней до взрыва сетовали, что начальство заставляло их идти в шахту, несмотря на то, что датчики показывали превышение допустимого уровня метана — работать при котором категорически запрещено. В награду обещали хорошие премии.

По данным вдовы шахтера Юлия Головнина, некоторые самоспасатели у шахтеров не работали, а накануне ЧП в шахте уже было задымление. Еще одна вдова Светлана Гуляева рассказала «Известиям», что за несколько дней до произошедшего шахтеры ругались с начальством, пытаясь донести информацию о превышении метана отметки 7%.

— Но начальник им ответил: «Да что вы тут панику разводите, идите, работайте, заплатим вам тысяч по двести», — плачет Светлана.

О принуждении к работе в опасных условиях «Известиям» заявил и бывший работник шахты «Листвяжная» Денис Тимохин.

— Четыре-пять процентов было, при таком уровне метана запрещено работать, но нас заставляли. А людям некуда деваться. Директору важнее всего были деньги, — сказал он.

Брат погибшего горняка Александр Гуляев тоже пожаловался «Известиям» на руководство шахты.

— Отношение было такое, что всем наплевать! — посетовал он.

Светлана Гуляева добавила, что шахтеров заставляли работать без отдыха, иногда по две смены подряд.

Найти остальных

По состоянию на вечер 26 ноября в больницах оставались 38 шахтёров и 11 спасателей, а под завалами — тела 35 рабочих. У пострадавших были диагностированы комбинированные поражения — отравление продуктами горения и окисью углерода, рассказал замминистра здравоохранения Кузбасса Виталий Херасков. Их состояние медики оценивали как стабильное. Всего под землёй в момент взрыва находились более двухсот человек — в шахте как на зло была пересменка.

Поиски оставшихся под завалами в пятницу были невозможны из-за высокой концентрации метана и угрозы взрыва. Спасатели ждут, когда концентрация вернётся к безопасной отметке , чтобы продолжить искать тех, кто самостоятельно уже никогда не выйдет из-под земли. По Кузбассу ходили слухи, что поисковые работы могут быть приостановлены на три дня. За это время количество метана в шахте якобы достигнет безопасного уровня.

Тем не менее, на территорию шахты прибыли специально оборудованные грузовики для подземных работ. Они проделают в шахте туннели, которые зальют специальной пеной — она поможет избежать возгорания.

— Обследование шахты — длительный процесс. Необходимо в выработках вытеснить кислород, чтобы не допустить повторный взрыв, — рассказал Александр Чуприян.

В ходе личной встречи с родными погибших он подчеркнул, что горноспасатели будут работать на аварийной шахте, несмотря на риск, а семьи горняков об изменениях в обстановке узнают первыми . Все они получат от правительства в качестве компенсации по два миллиона рублей.

В ночь с четверга на пятницу были задержаны директор ООО «Шахта «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименко. Пятерым фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная» предъявлены обвинения, сообщили в СК.

Тесть Сергея Махракова, не пожелавший назвать своего имени, заявил «Известиям», что не считает своего родственника виновным в трагедии.

У следователей возникли вопросы не только к руководству шахты, но и к контролирующим органам.

В Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору началась масштабная проверка генпрокуратуры. Такое решение в пятницу, 26 ноября, принял генпрокурор Игорь Краснов. Ведомство проверяют на предмет соблюдения законодательства о промышленной безопасности, охраны труда на горнодобывающих предприятиях Кузбасса, а также лицензирования, государственного контроля и эффективности реагирования чиновников на поступавшие обращения граждан.

— Прокуроры дадут оценку полноте, своевременности и законности принятия мер должностными лицами надзорного органа, при наличии оснований подготовлены соответствующие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, — сообщила пресс-служба надзорного органа.

Генпрокуратура организовала проверки в 25 других шахтах Кузбасса , которые занимаются не только добычей угля, но и руды. По итогам возбуждено 55 дел об административных правонарушениях.

«Руководство заставляло отправлять людей в метан»

В связи с трагедией в Кузбассе президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и СК разобраться в причинах произошедшего, чтобы ничего подобного впредь не происходило. А премьер-министр Михаил Мишустин добавил, что сейчас первостепенная задача — помощь пострадавшим горнякам.

В Кемеровскую область направлен спецборт с медицинским оборудованием. Глава правительства заявил о создании комиссии для содействия в ликвидации последствий аварии. Ее возглавил вице-премьер Александр Новак.

Уголовное дело возбудили в отношении двух инспекторов Ростехнадзора, которые проверяли шахту всего неделю назад. В их действиях усматриваются признаки халатности, заявили в следкоме. Только за последний год инспекторы обнаружили на «Листвяжной» 914 нарушений. Большинство — именно в 823-м штреке, где погибли шахтеры. При этом мер не приняли, работы в штреках не прекращались.

Родственники погибших рассказали, что за несколько дней до трагедии в шахте уже был небольшой пожар, но огонь удалось быстро потушить. Пострадавший шахтер Алексей, который в момент взрыва работал на поверхности и помогал спасать людей, рассказал «Известиям», что с вентиляцией в шахте были проблемы.

— Руководство заставляло отправлять людей в метан. Его выработка доходила до 8%, но люди работали, —- сказал он.

Многие боялись спускаться под землю, но все равно шли на риск — не хотели потерять работу, добавил шахтер.

— В последний раз он мне говорил: боюсь идти в шахту, там метан и пламя, а не выйдешь — сразу прогул. Говорили: не будете работать — зарплату не получите, — рассказала вдова горняка Виталия Боровикова.

Не совсем понятно также, почему погибли спасатели — хорошо подготовленные люди, знающие, что их ждет, сказал «Известиям» спасатель элитного отряда «Центроспас» Сергей Кудрявцев.

— Мы все знаем, что можем не вернуться. Такие ситуации очень редкие. Эту гибель нельзя назвать массовой — спасатели просто по одному не ходят, обязательно группами минимум в три человека, — рассказал он

Он предположил, что до спуска в шахту надо было произвести измерение концентрации газа в воздухе, установить пост при входе в загазованную зону, рассчитать запас воздуха в баллонах, предусмотреть резервные.

— Какая там ситуация сложилась я не знаю, с нами этот вопрос еще не разбирали. Могло не хватить воздуха. Может, они кого-то тянули и не могли бросить. Порой приходится идти на смертельный риск для себя, но постараться выполнить задачу, — резюмировал он.