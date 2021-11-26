Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мэра кузбасского города отправили в отставку за банкет в дни траура
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов «Нобелевский призыв»
Спорт
Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при в Сочи
Страна
Дорожные работы возле Нагорного парка завершаются во Владивостоке
Мир
США и Украина обсудили меры по «снижению напряженности» на границе с РФ
Общество
Большой театр компенсировал родным погибшего актера его похороны
Происшествия
В Астрахани задержали подозреваемого в избиении девушек посетителя кафе
Мир
США попросили Украину предоставить данные о возможном госперевороте в стране
Спорт
Валиева посвятила новую произвольную программу памяти умершей бабушки
Спорт
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью за чемпионство мира по шахматам

Недопустимый уровень метана выявлен еще на одной шахте Кузбасса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проверка шахт в Кемеровской области, которая показала, что аналогичный инцидент из-за большого количества нарушений, в частности, превышения допустимого уровня содержания газа метан, может произойти на шахте имени С.Д. Тихова. Об этом в пятницу, 26 ноября, стало известно «Известиям».

Представители Ростехнадзора в августе прошлого года произвели замер уровня метана в конвейерном уклоне шахты, и оказалось, что на некоторых участках его содержание составило 353 при допустимом «не более 20». Таким образом, специалисты пришли к выводу, что выработка газа на шахте имени С.Д. Тихова находится во взрывоопасном состоянии. В связи с этим на должностных лиц были наложены административные штрафы.

Боль земли: из-за чего погибли шахтеры и спасатели в Кузбассе
В России осталось около 20% опасных выработок наподобие «Листвяжной»

На горной выработке были выявлены и другие нарушения. Большей частью они касались условий труда шахтеров, водителей, машинистов экскаваторов и других рабочих, у которых, кроме прочего, зафиксированы опасные для здоровья многочасовые переработки.

Ранее в пятницу Следственный комитет предъявил обвинения фигурантам дела о ЧП в шахте «Листвяжная» в Кузбассе — директору шахты, его первому заместителю, начальнику участка, а также главным госинспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. Им инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности и халатность, повлекшие смерть людей.

В этот же день в ходе проверки 25 шахт на Кузбассе сотрудники Генпрокуратуры выявили большое количество нарушений в сфере пожарной безопасности и охраны труда. По данным фактам возбуждено более 50 административных дел. Уточнялось, что нарушения были связаны, в частности, с несоответствием оборудования путей эвакуации, неисправностью электропроводки, необеспечением рабочих средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, а также нарушениями режима труда и отдыха.

В этот же день замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что рабочие на шахте жаловались на высокий уровень метана. Также в Генпрокуратуре уведомили о проведении проверки Сибирского управления Ростехнадзора после гибели рабочих.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

В Следственном комитете информировали, что задержаны три человека — 47-летний директор шахты Сергей Махраков, его 59-летний первый заместитель Андрей Молоствов и 36-летний начальник участка Сергей Герасименок. Позднее стало известно о задержании еще двоих — лиц, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021