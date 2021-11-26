Недопустимый уровень метана выявлен еще на одной шахте Кузбасса

Проверка шахт в Кемеровской области, которая показала, что аналогичный инцидент из-за большого количества нарушений, в частности, превышения допустимого уровня содержания газа метан, может произойти на шахте имени С.Д. Тихова. Об этом в пятницу, 26 ноября, стало известно «Известиям».

Представители Ростехнадзора в августе прошлого года произвели замер уровня метана в конвейерном уклоне шахты, и оказалось, что на некоторых участках его содержание составило 353 при допустимом «не более 20». Таким образом, специалисты пришли к выводу, что выработка газа на шахте имени С.Д. Тихова находится во взрывоопасном состоянии. В связи с этим на должностных лиц были наложены административные штрафы.

На горной выработке были выявлены и другие нарушения. Большей частью они касались условий труда шахтеров, водителей, машинистов экскаваторов и других рабочих, у которых, кроме прочего, зафиксированы опасные для здоровья многочасовые переработки.

Ранее в пятницу Следственный комитет предъявил обвинения фигурантам дела о ЧП в шахте «Листвяжная» в Кузбассе — директору шахты, его первому заместителю, начальнику участка, а также главным госинспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. Им инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности и халатность, повлекшие смерть людей.

В этот же день в ходе проверки 25 шахт на Кузбассе сотрудники Генпрокуратуры выявили большое количество нарушений в сфере пожарной безопасности и охраны труда. По данным фактам возбуждено более 50 административных дел. Уточнялось, что нарушения были связаны, в частности, с несоответствием оборудования путей эвакуации, неисправностью электропроводки, необеспечением рабочих средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, а также нарушениями режима труда и отдыха.

В этот же день замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что рабочие на шахте жаловались на высокий уровень метана. Также в Генпрокуратуре уведомили о проведении проверки Сибирского управления Ростехнадзора после гибели рабочих.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

В Следственном комитете информировали, что задержаны три человека — 47-летний директор шахты Сергей Махраков, его 59-летний первый заместитель Андрей Молоствов и 36-летний начальник участка Сергей Герасименок. Позднее стало известно о задержании еще двоих — лиц, которые проводили проверку на шахте неделю назад.