Уголовное дело о халатности возбудили после аварии в шахте «Листвяжная»

Уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора было возбуждено 26 ноября после аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 26 ноября сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2021 года подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Известно, что они составили акты о проверке штрека, не проверив его в действительности.

В данный момент проводятся следственные действия с подозреваемыми, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также было изъято большое количество различной документации, были опрошены свидетели, в числе которых инженерно-технические работники, проводятся обыски.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Как заявил губернатор региона Сергей Цивилев, 11 горноспасателей попали в больницу после эвакуации горняков, у одного из низ черепно-мозговая травма, у десятерых диагностировали отравление продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Губернатор сообщил, что решение о возобновлении спасательных работ в шахте будет принято ориентировочно через три дня. Он также отметил, что необходимо заполнить метаном горные выработки, чтобы концентрация газа достигла безопасного уровня и позволила продолжить дальнейшие работы. Нужно, чтобы уровень метана дошел до более 20%, тогда риск взрыва снизится.