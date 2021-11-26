Шахта «Листвяжная» будет заполнена метаном для дальнейших работ

Горные выработки на шахте «Листвяжная» будут изолированы, после чего начнется их естественное заполнение метаном для того, чтобы концентрация газа достигла безопасного уровня и позволила продолжить дальнейшие работы. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По его словам, на место прибыли три отделения горноспасателей, которые получают задания и готовятся иди в шахту.

«План действий определен следующий: эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнется естественное заполнение метаном в объеме 257 тыс. куб. м (по всему объему выработки — прим. Ред.), чтобы уровень метана дошел до более 20%, когда риск взрыва уменьшается», — уточнил губернатор.

Накануне в четверг была приостановлена спасательная операция из-за опасной концентрации газа.

Ранее Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Также он встретился с родственниками горняков, которые остаются в шахте.

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