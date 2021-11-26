Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
ГУ МЧС подтвердило гибель 52 человек на шахте в Кузбассе
Мир
Подозреваемого в стрельбе в Канаде задержали
Экономика
Систему tax free продлят до конца 2022 года
Армия
За неделю 35 самолетов и шесть беспилотников вели разведку у границ РФ
Экономика
До конца года в РФ безналичные покупки в 1,5 раза превысят снятие наличных
Армия
На Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО
Общество
Работник шахты в Кузбассе рассказал о своей реакции на аварию
Армия
В Восточный военный округ поставят РСЗО «Торнадо-С»
Общество
Сбежавшая рысь почти сутки гуляла по Подмосковью
Мир
Будущий канцлер ФРГ Шольц выступил против введения нового локдауна

Шахта «Листвяжная» будет заполнена метаном для дальнейших работ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Горные выработки на шахте «Листвяжная» будут изолированы, после чего начнется их естественное заполнение метаном для того, чтобы концентрация газа достигла безопасного уровня и позволила продолжить дальнейшие работы. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По его словам, на место прибыли три отделения горноспасателей, которые получают задания и готовятся иди в шахту.

«План действий определен следующий: эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнется естественное заполнение метаном в объеме 257 тыс. куб. м (по всему объему выработки — прим. Ред.), чтобы уровень метана дошел до более 20%, когда риск взрыва уменьшается», — уточнил губернатор.

Накануне в четверг была приостановлена спасательная операция из-за опасной концентрации газа.

Ранее Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Также он встретился с родственниками горняков, которые остаются в шахте.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021