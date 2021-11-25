Спасатели начали покидать шахту «Листвяжная» из-за опасной концентрации газа

Горноспасатели срочно покидают шахту «Листвяжная» в Кемеровской области, где произошел пожар, из-за опасной концентрации газа. Об этом 25 ноября сообщает администрация шахты.

«Срочно выводят всех горноспасателей из шахты, концентрация газа может спровоцировать взрыв»,— заявил представитель администрации «Интерфаксу».

Ранее в четверг в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной, возможно, мог стать взрыв в вентиляционной штреке.

По последним данным, в результате происшествия погибли 11 человек. На поверхность вывели 237 человек. Местоположение 49 горняков было установлено, спасатели выдвинулись на место, однако движение затрудняет сильное задымление на участке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как рассказал работающий в шахте горняк, в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» имелись нарушения. По его словам, если бы соблюдались правила безопасности, трагедии бы не произошло.