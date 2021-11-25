11 человек погибли при задымлении в шахте в Кузбассе

Число погибших в результате задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 11. Об этом 25 ноября сообщил источник «Известий».

Ранее говорилось о девяти погибших в результате ЧП. Также сообщалось, что на поверхность вывели 237 человек. Местоположение 49 горняков было установлено, однако связи с ними нет. Спасатели выдвинулись на место, но движению мешает сильное задымление на участке.

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной возникновения задымления, возможно, мог стать взрыв в вентиляционной штреке.

По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы продолжаются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Шахта «Листвяжная» — угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты «Инская» в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании «СДС-уголь».