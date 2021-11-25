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Число погибших на шахте в Кузбассе увеличилось до девяти

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Число погибших в результате задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до девяти. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщается на официальном сайте правительства региона.

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«Работа в шахте приостановлена. На поверхность вывели 237 человек. В шахте остаются 49 человек, на 15:05 (11:05 мск) девять из них обнаружены погибшими», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о шести погибших и 43 пострадавших от отравления дымом.

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Предположительной причиной которого мог стать взрыв в вентиляционной штреке.

По данному факту следственными органы СК РФ по региону начали доследственную проверку. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы продолжаются, на место происшествия выехало руководство следственного управления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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