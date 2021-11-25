Корреспондент «Известий» рассказала подробности задымления на шахте в Кузбассе

Корреспондент «Известий» 25 ноября рассказала подробности задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«По предварительным данным, вывели на поверхность 42 человека, 15 из них пострадали, сейчас им оказывается медицинская помощь. На месте уже работают представители градоспасателей, МЧС, скорой медицинской помощи, следственных органов. Сюда же стягиваются родственники шахтеров в беспокойстве за своих родных. Уже известно, что на место выехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев»,— сказала она.

О задымлении на ООО «Шахта «Листвяжная» стало известно ранее в четверг. На момент возникновения задымления в угольной шахте находились 287 человек, сообщили в МЧС.

Между тем в Следственном комитет по региону рассказали, что в штреке находились 115 горнорабочих, 70 были выведены на поверхность. В данный момент эвакуация продолжается. СК начал доследственную проверку по факту задымления.

По последним данным, в результате инцидента пострадал 41 человек, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Были эвакуированы 210 человек, остальные самостоятельное поднимаются на поверхность.

Причиной возникновения задымления, по предварительным данным, мог стать взрыв в вентиляционной штреке. Вместе с тем источник «Интерфакса» не смог назвать точную причину взрыва. По его мнению, он мог стать следствием неисправности оборудования или же природных причин.