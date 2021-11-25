Названа предполагаемая причина задымления в шахте в Кузбассе

Причиной возникновения задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в результате которого продуктами горения отравились минимум 40 человек, мог стать взрыв в вентиляционной штреке, сообщает 25 ноября «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технадзора региона.

«В вентиляционном штреке на глубине 250 м прогремел взрыв. За ним последовал пожар», — цитирует собеседника агентство.

При этом источник не смог назвать причину взрыва. По его словам, вероятней всего, виной этому была «неисправность оборудования и природные причины».

Источник ТАСС при этом сообщил, что причиной задымления стало возгорание угольной пыли, взрыва не было.

На момент возникновения задымления в угольной шахте «Листвяжная» находились 287 человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту инцидента в шахте «Листвяжная». На место происшествия выехал заместитель прокурора области.