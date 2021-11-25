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Прокуратура начала проверку по факту задымления в шахте «Листвяжная»

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Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса объявила 25 ноября о начале проверки по факту инцидента в шахте «Листвяжная» в городском округе Белово.

При выявлении нарушений надзорным ведомством будут применены меры прокурорского реагирования.

«Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. На место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Кемеровской области — Кузбасса», — сообщили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе Правительства Кузбасса «Известиям» сообщили, что губернатор региона Сергей Цивилев также выехал на место происшествия.

На момент возникновения задымления в угольной шахте «Листвяжная» находились 287 человек. После задымления в вентиляционном штреке к медикам обратились до 50 горняков, их осматривают, по предварительной информации, у 29 диагностировано отравление продуктами горения, двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

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