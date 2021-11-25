На момент задымления в шахте в Кузбассе находились 287 человек

На момент задымления в угольной шахте «Листвяжная» в Белове находились 287 человек. Сейчас горняков выводят на поверхность. Об этом 25 ноября сообщили в МЧС России по Кемеровской области.

Уточняется, что задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 м.

«Внутри, по предварительным данным, находилось 287 человек. Люди выводятся на поверхность. На месте работает ВГСО МЧС России. Дальнейшая информация уточняется», — отметила начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ведомства Виктория Оленникова.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, горноспасательная часть вывела из шахты 210 человек. Связь с остальными сохраняется. При этом ранее сообщалось, что местонахождение 75 горняков неизвестно.

По предварительным данным, причиной возгорания могло быть нарушение техники безопасности при проведении горных работ.

Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса начала проверки по факту происшествия.

О задымлении на ООО «Шахта «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области стало известно ранее в четверг. В Кузбасском центре медицины и катастроф сообщили о госпитализации двух пострадавших в тяжелом состоянии. Всего продуктами горения отравились 29 человек.