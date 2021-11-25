Число пострадавших при задымлении в шахте в Кузбассе выросло до 29

Число пострадавших при задымлении в угольной шахте «Листвяжная» в Белове Кемеровской области выросло до 29, три человека находятся в тяжелом состоянии. Идет эвакуация 104 человек, сообщил 25 ноября источник ТАСС.

«По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 29 человек», — сказал собеседник агентства.

Всего, по данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, на момент задымления в угольной шахте находились 287 человек.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выехал на место инцидента, сообщается в Telegram-канале главы региона.

Ранее в экстренных службах заявляли о 15 пострадавших горняках.

По предварительным данным, причиной возгорания могло быть нарушение техники безопасности при проведении горных работ.

О задымлении на ООО «Шахта «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области стало известно ранее в четверг. В Кузбасском центре медицины и катастроф сообщили о госпитализации двух пострадавших в тяжелом состоянии.