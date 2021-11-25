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СК начал доследственную проверку по факту задымления в шахте в Кузбассе

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В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту задымления в горной выработке. Об этом 25 ноября сообщает СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу.

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По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная»» произошло задымление. В штреке находились 115 горнорабочих, 70 были выведены на поверхность. В данный момент эвакуация продолжается.

По предварительным данным, работники пострадали от отравления дымом. По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. В настоящее время спасательные работы продолжаются, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего

Как сообщает источник ТАСС, были эвакуированы 210 горняков, с остальными есть связь.

На момент возникновения задымления в угольной шахте «Листвяжная» находились 287 человек, сообщали в ГУ МЧС по региону.

По последним данным, в результате задымления пострадали 40 человек.

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