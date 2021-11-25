Уголовное дело возбудили в связи с задымлением в шахте в Кузбассе
Уголовное дело возбудили в связи с задымлением в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 25 ноября сообщает СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу.
В 08:35 (04:35 мск) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, предположительно, мог стать взрыв в вентиляционной штреке.
В результате задымления один человек погиб, 43 пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что на место ЧП вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту.
По последней информации, из шахты эвакуированы 236 человек из 285, которые там находились. При этом местонахождение 49 горняков пока не установлено.
По факту происшествия следственными органами СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Спасательные работы продолжаются, на месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты. Расследование уголовного дела продолжается.