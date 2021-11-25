Один человек погиб в результате ЧП на шахте в Кузбассе

Один человек погиб в результате задымления на угольной шахте в городе Белово Кемеровской области, 43 горняка пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом 25 ноября сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, на 12:00 в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. 2 — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. 1 человек погиб», — сообщил Цивилев.

Отмечается, что на место ЧП вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту.

Отмечается, что внутри шахты еще находятся люди, эвакуация продолжается.

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной возникновения задымления, возможно, мог стать взрыв в вентиляционной штреке.

По предварительным данным, работники пострадали от отравления дымом. По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы продолжаются, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего

По последней информации, из шахты эвакуированы 236 человек из 285, которые там находились.