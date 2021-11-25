В МЧС сообщили об отсутствии данных о 49 горняках после ЧП на шахте в Кузбассе

В МЧС сообщили об отсутствии данных о 49 горняках после ЧП на шахте в Кузбассе

2021-11-25 09:50:24">

2021-11-25 09:50:24

2021-11-25 09:50:24