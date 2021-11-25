В МЧС сообщили об отсутствии данных о 49 горняках после ЧП на шахте в Кузбассе
Местоположение 49 горняков после ЧП на шахте в Кузбассе не установлено. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Алексей Шульгин.
«49 горняков находятся в шахте, местоположение их на сегодняшний час неизвестно, на поиски горняков направлены и сейчас работают 11 отделений горноспасателей, на подъезде еще 18 отделений горноспасателей. Сил и средств достаточно», — сказал он журналистам.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 43 пострадавших результате задымления.
По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной возникновения задымления, возможно, мог стать взрыв в вентиляционной штреке.
По предварительным данным, работники пострадали от отравления дымом. По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы продолжаются, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего
По последней информации, из шахты эвакуированы 236 человек из 285, которые там находились.