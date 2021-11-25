Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Саакашвили в послании к сторонникам потребовал справедливого суда
Мир
Восемь человек погибли при взрыве в столице Сомали
Мир
Эсминец США Arleigh Burke направился в Черное море для учений с НАТО
Общество
Уголовное дело возбудили в связи с задымлением в шахте в Кузбассе
Мир
Еврокомиссар анонсировала изменение правил пересечения границ ЕС
Интернет
В отношении Twitter завели еще шесть дел о принудительном взыскании штрафов
Общество
Собянин рассказал о рекорде вводимого жилья в Москве в 2021 году
Армия
Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на расчетную орбиту
Спорт
«Спартак» впервые за 11 лет одержал две победы в групповом этапе Лиги Европы
Мир
В Берлине приостановили показ балета «Щелкунчик» из-за расизма

В МЧС сообщили об отсутствии данных о 49 горняках после ЧП на шахте в Кузбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Местоположение 49 горняков после ЧП на шахте в Кузбассе не установлено. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Алексей Шульгин.

Мрак подземелья: почему страдают шахтеры
Безопасность на российских выработках, по утверждению Ростехнадзора, соответствует уровню ведущих стран мира

«49 горняков находятся в шахте, местоположение их на сегодняшний час неизвестно, на поиски горняков направлены и сейчас работают 11 отделений горноспасателей, на подъезде еще 18 отделений горноспасателей. Сил и средств достаточно», — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 43 пострадавших результате задымления.

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной возникновения задымления, возможно, мог стать взрыв в вентиляционной штреке.

По предварительным данным, работники пострадали от отравления дымом. По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы продолжаются, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего

По последней информации, из шахты эвакуированы 236 человек из 285, которые там находились.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021