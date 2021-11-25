Число погибших при задымлении на шахте в Кузбассе увеличилось до шести
Число погибших в результате ЧП на шахте в Кузбассе увеличилось до шести. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил глава региона Сергей Цивилев.
«По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек, 6 обнаружены погибшими», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.
Цивилев также обратил внимание на то, что сильного задымления в шахте пока нет. По его словам, есть надежда на отсутствие пожара, но система связи под землей не работает.
По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в четверг в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной возникновения задымления, возможно, мог стать взрыв в вентиляционной штреке. По предварительным данным, 43 работника пострадали от отравления дымом.
По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы продолжаются, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Шахта «Листвяжная» — угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты «Инская» в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании «СДС-уголь».