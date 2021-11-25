Стало известно местонахождение 49 горняков после ЧП на шахте в Кузбассе
Местоположение 49 горняков после ЧП на шахте в Кузбассе установлено, но связи с ними нет. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает Telegram-канал «112».
«Связи с ними пока нет. Спасатели выдвинулись на место. Движению мешает сильное задымление на участке», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на поиски 49 горняков направлены 18 горноспасателей, еще 11 уже работают на месте.
По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной возникновения задымления, возможно, мог стать взрыв в вентиляционной штреке. По предварительной информации, в результате задымления погиб один человек и 43 пострадали.
По предварительным данным, работники пострадали от отравления дымом. По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы продолжаются, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства ЧП.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
На данный момент, из шахты эвакуированы 236 человек из 285, которые там находились.