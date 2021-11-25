Горняк заявил о нарушениях безопасности на шахте в Кузбассе

В горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» в Кузбассе, где произошел пожар, имелись нарушения. Об этом рассказал в четверг, 25 ноября, горняк, который работает на данной шахте.

«Если бы соблюдались правила безопасности, то данной трагедии бы не произошло. О ситуации на данный момент я не в курсе. Всех шахтеров отправили домой», — отметил собеседник РЕН ТВ.

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в четверг в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной возникновения задымления, возможно, мог стать взрыв в вентиляционной штреке.

По предварительным данным, 43 работника пострадали от отравления дымом, еще 49 по-прежнему остаются в шахте. Глава региона Сергей Цивилев добавил, что система связи под землей не работает.

В результате пожара погибли 11 человек.

По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы продолжаются, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Шахта «Листвяжная» — угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты «Инская» в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании «СДС-уголь».