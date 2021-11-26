После эвакуации на шахте «Листвяжная» госпитализированы 11 спасателей

По меньшей мере 11 горноспасателей попали в больницу после эвакуации горников на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где взорвался метан. Об этом 26 ноября заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

«В больницы попали также 11 горноспасателей: один с черепно-мозговой травмой, 10 человек с отравлением», — сказал он журналистам.

По словам главы Кузбасса, у всех пострадавших состояние средней тяжести, их жизням ничего не угрожает.

Ранее в этот день ГУ МЧС по Кемеровской области подтвердило, что на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека: 46 горняков и шесть спасателей.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошел взрыв метана, после чего в шахте образовалось задымление.

Всего в шахте находилось 285 человек: 239 были эвакуированы. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Как рассказал РЕН ТВ один из работников, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области была неизбежной, поскольку руководство недостаточно обеспечивало безопасность горняков.

Губернатор Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Он встретился с родственниками горняков, которые остаются в шахте.