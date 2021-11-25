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Названа предварительная причина ЧП на шахте в Кузбассе

ЧП на шахте «Листвяжная» могло произойти из-за взрыва метана — замгенпрокурора
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Причиной ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, стал взрыв метана. Об этом 25 ноября заявил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар», — сказал он.

Горячая пыль: в Кузбассе погибли шахтеры
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв

Люди получили травмы и не смогли выйти на поверхность, объяснил Демешин. На месте работают следователи из Следственного управления СК по Москве. Демешин прилетел в Кузбасс по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова.

В настоящее время поисково-спасательная операция приостановлена, ее план корректируется, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По его словам, специалисты без риска для горноспасателей должны разработать план действий по продвижению вглубь шахты для обнаружения шахтеров.

«План сейчас как раз верстается, и он будет разрабатываться на базе прогноза и оценки существующей обстановки в шахте. Сейчас мы до утра ждем, анализируем, пока занимаемся прогнозными планами», — добавил он.

Кроме того, в шахте пропало звено горноспасателей. Они не вышли на поверхность, хотя должны были покинуть шахту после объявления о приостановке аварийных работ. Позднее были найдены тела троих пропавших спасателей, судьба еще троих остается неизвестной.

Утром в четверг в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте «Листвяжной». На тот момент в забое находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Погибли 11 человек, пострадал 51 шахтер.

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