Найдены тела троих пропавших на шахте «Листвяжная» горноспасателей

Найдены тела троих сотрудников экстренных служб, которые не вышли из шахты «Листвяжная» в Кузбассе, где ранее в этот день произошло задымление. Об этом в четверг, 25 ноября, говорится в сообщении администрации шахты.

«Найдены тела трех человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остается неизвестной», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день группа сотрудников МЧС РФ не вышла из шахты «Листвяжная». Сообщалось, что они должны были покинуть шахту после объявления о приостановке аварийных работ.

В ведомстве также подтвердили информацию о потере звена, уточнив, что решение о приостановке спасательных работ было принято из-за опасности взрыва газа. Так, концентрация метана превысила 6%, оксида углерода — более 0,25%.

Врио главы МЧС Александр Чуприян прибыл на шахту «Листвяжная» 25 ноября. Отмечается, что Чуприян проведет оперативное совещание комиссии по ликвидации последствий аварии на объекте, а также осмотр места происшествия.

В настоящее время психологи МЧС России оказывают экстренную психологическую помощь и информационную поддержку тем, кто обратился на горячую линию оперштаба, развернутого на месте аварии. Отмечается, что сотрудники ведомства уже приняли 200 обращений граждан.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, возможно, стал взрыв в вентиляционной штреке. В результате возгорания 46 человек пострадали, 11 шахтеров погибли. В настоящий момент в шахте остаются 35 горняков.

После ЧП 38 человек были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области.

Губернатор Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Также он встретился с родственниками горняков, которые в данный момент остаются в шахте.

Президент России Владимир Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте «Листвяжная». Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.